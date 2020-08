창원산업진흥원, 경남 유일 ‘지방출자출연기관 발전 유공’ 표창 수상

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남 창원산업진흥원은 최근 행정안전부로부터 ‘2019년도 지방출자·출연 기관 발전 유공 행정안전부 장관 표창’을 수상했다고 27일 밝혔다.

행안부는 전국 404개 출자·출연 기관을 대상으로 경영실적 평가 우수기관 및 규제정비 등 정책 우수기관을 평가했으며, 창원산업진흥원은 경남도 32개 기관 중 유일하게 표창을 수상했다.

창원산업진흥원은 창원국가산단 구조 고도화 및 창원시 미래 전략산업을 이끌어 갈 장기 발전전략 비전 제시, 체계적이고 안정적인 기업서비스 제공, 단계적 조직개편을 통하여 효율적이고 능동적인 경영시스템을 정착했다는 평가를 받았다.

백정한 창원산업진흥원장은 “경영실적 평가에서 최고 등급을 받았지만, 현재에 안주하지 않고, 부족한 점을 더욱 찾아 현재 창원시 경제정책 발굴의 싱크탱크로서의 역할을 수행할 것이다”고 말했다.

영남취재본부 황최현주 기자 hhj2524@asiae.co.kr