전남도교육청, 내년 예산편성 ‘주민의견 수렴’ 공고

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청은 27일 ‘2021년도 전남교육 예산편성을 위한 주민의견 수렴 계획’을 공고했다고 밝혔다.

이번 의견수렴 공고는 예산편성 과정에 교육수요자, 전남도민의 참여를 보장하고, 교육재정 운영의 투명성과 효율성을 높이기 위해 주민의 다양한 의견을 수렴하기 위해 실시했다.

전남도민이면 누구나 원하는 사업에 대해 언제든지 ‘주민참여예산 의견서’를 제출하면 된다. 의견서는 전남도교육청 홈페이지 및 우편, 직접 방문 등으로 제출할 수 있다.

도교육청은 지난해에도 이 절차를 통해 주민의견 81건을 접수했으며, 예산 반영 14건(94억 원), 의견 수용 추진 19건, 향후 검토과제 9건, 기타 39건 등의 처리를 완료했다. 결과는 전남도교육청 홈페이지에 공개했다.

김춘호 행정국장은 “주민참여예산제도는 주민이 행정의 주체가 되는 것이고, 지역민의 의견을 수렴해 예산에 반영하는 것은 전남교육정책 추진에 매우 중요한 일이다”고 말했다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr