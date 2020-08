이루다 "임직원, 스톡옵션 물량 85% 1년간 매도 안할 것"

[아시아경제 이민지 기자] 이루다 이루다 164060 | 코스닥 증권정보 현재가 13,300 전일대비 500 등락률 -3.62% 거래량 243,603 전일가 13,800 2020.08.27 15:30 장마감 관련기사 이루다, 의료기기 규격 레이저 융합 체온 시스템…호흡기 감염 방역 제품개발 정부과제최고 경쟁률 3039대 1…국내 IPO시장 돌풍 이루다, 검색 상위 랭킹... 주가 -9.07% close 는 임원 및 직원들이 66만8060주에 대한 주식매수선택권(스톡옵션)을 행사해 신주를 교부키로 했다고 27일 밝혔다. 이는 총 발행주식총수의 9.5%에 해당한다.

이루다 이루다 164060 | 코스닥 증권정보 현재가 13,300 전일대비 500 등락률 -3.62% 거래량 243,603 전일가 13,800 2020.08.27 15:30 장마감 관련기사 이루다, 의료기기 규격 레이저 융합 체온 시스템…호흡기 감염 방역 제품개발 정부과제최고 경쟁률 3039대 1…국내 IPO시장 돌풍 이루다, 검색 상위 랭킹... 주가 -9.07% close 관계자는 “신규상장 후 주식매수선택권 물량이 수급 측면에서 부담이 아니라고 하기는 어렵다”며 “주식 매수선택권이 행사된 66만8060주 중 85%는 과세특례적용을 신청해 행사일로부터 1년간은 매도하지 않겠다는 의사를 표명했다”고 말했다.

과세특례적용은 벤처기업 임직원이 주식매수선택권 행사로 취득한 주식을 1년 이내에 처분하는 경우 근로소득으로 과세하는 조세 지원 제도다. 이루다 이루다 164060 | 코스닥 증권정보 현재가 13,300 전일대비 500 등락률 -3.62% 거래량 243,603 전일가 13,800 2020.08.27 15:30 장마감 관련기사 이루다, 의료기기 규격 레이저 융합 체온 시스템…호흡기 감염 방역 제품개발 정부과제최고 경쟁률 3039대 1…국내 IPO시장 돌풍 이루다, 검색 상위 랭킹... 주가 -9.07% close 임직원 주식매수선택권 물량 중 85%는 이에 대해 최대 기간을 약속한 것이다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr