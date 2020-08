[아시아경제 박소연 기자] LG그룹 본사와 주요 계열사들이 있는 여의도 LG트윈타워 내 어린이집에서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자가 나왔다.

27일 LG에 따르면 LG화학 소속 남자 직원의 아내와 자녀가 코로나19 확진 판정을 받았다. 이 자녀는 LG트윈타워 동관에 위치한 어린이집을 다닌다. LG 직원은 음성 판정을 받은 것으로 알려졌다.

코로나19 거리두기 지침에 따라 어린이집들은 휴원 중이지만 긴급 돌봄은 하고 있다.

회사는 확진 아동이 다닌 어린이집이 위치한 LG트윈타워 동관을 부분 폐쇄하고 방역 작업을 진행하고 있다. 어린이집은 2주간, 어린이집이 위치한 3층은 주말인 30일까지, 식당가인 5층은 27일 하루 동안 폐쇄한다. 확진자들의 동선과 접촉자를 파악해서 격리·검사 등 조치를 할 예정이다.

