한국대중골프장협회가 셀프플레이 안내서(사진)를 발간했다.

최근 대중골프장을 중심으로 셀프플레이가 늘어나는 추세를 반영한 행보다. 캐디 없이 직접 카트를 몰면서 안전하게 골프를 진행하는데 필요한 책자다. 플레이어 안전교육을 포함해 셀프플레이 프로그램에 적용할 골프장 자체 규정 제정, 위험지역과 언덕 등 안전시설 확인, 카트 안전 점검, 골퍼가 사전에 준비하고 지켜야할 사항 등을 담았다. 협회는 곧 회원사에 나눠줄 예정이다.