LG전자, 중남미 지역에 ‘LG 벨벳’ 잇따라 출시…연말까지 30개국

[아시아경제 조슬기나 기자] LG전자가 중남미 지역에 'LG 벨벳(LG VELVET)'을 잇따라 출시하며 글로벌 시장 공략 확대에 나선다.

LG전자는 내달 10일 멕시코, 17일 브라질에 LG 벨벳을 출시한다고 27일 밝혔다. 10월에는 콜롬비아, 페루, 칠레, 파나마 등 4개국에, 11월에는 아르헨티나에도 순차적으로 LG 벨벳을 선보일 예정이다. 이를 통해 연말까지 출시국가를 30여개국가로 확대하기로 했다. 5G 구축 초기 단계인 중남미에서는 5G 모델이 아닌, 4G 모델이 출시된다.

내달 멕시코에서 진행되는 온라인 론칭행사에는 현지 유명 디자이너 폼피 가르시아가 참석, LG벨벳의 디자인 및 차별화된 색상과 멕시코 패션을 접목해 설명할 예정이다. 폼피 가르시아가 직접 제작한 LG 벨벳 한정판 케이스도 제공한다.

LG 벨벳은 후면 카메라 3개와 플래시가 마치 물방울이 떨어지듯 배열된 '물방울 카메라', '3D 아크 디자인' 등 완성도 높은 디자인을 구현해 눈길을 끌었다. 6.8형 P-OLED 기반 20.5:9 화면비의 풀비전 디스플레이를 탑재하고, 누구나 쉽게 전문가 수준의 동영상을 촬영할 수 있는 'LG 크리에이터스 킷(LG Creator's Kit)'도 적용됐다.

정수헌 LG전자 MC해외영업그룹 부사장은 "LG 벨벳의 볼수록 만지고 싶은 디자인, 6.8형 풀비전 디스플레이, 다양한 멀티미디어 기능 등을 각 지역에 맞는 이동통신 환경에 따라 보다 많은 고객이 경험할 수 있도록 출시 국가를 지속 확대하겠다"고 말했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr