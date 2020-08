[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 내년 1월 예정된 세계경제포럼(WEF) 연차총회가 신종코로나바이러스감염증(코로나19)로 인해 연기됐다.

WEF는 26일(현지시간) 내년 연차총회(다보스포럼)가 여름까지 연기됐다고 발표했다. WEF 연차총회는 매년 1월 스위스의 휴양지 다보스에서 열려왔다.

WEF 연차총회는 기업인ㆍ경제학자ㆍ언론인ㆍ정치인 등이 모여 세계 경제에 대해 토론하는 행사로 '세계경제올림픽'으로 불리기도 한다.

