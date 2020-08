서민 "코로나와 싸우는 의사 공격하는 기생충보다 못한 정부"

[아시아경제 김슬기 인턴기자] '조국 흑서' 집필진 중 한 명인 서민 단국대 의대 교수가 26일 "정부가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)과 싸우고 있는 의사들과 싸우고 있다"라고 비판했다.

서 교수는 이날 대한의사협회 유튜브 채널에 출연해 "기생충도 숙주를 죽이지 않는다. 기생충보다 못한 정부"라며 이같이 말했다.

그는 "국민 세금으로 먹고사는 분들(정부)이, 국민들이 세금을 잘 내고 열심히 살도록 해야 하는데 그러지 못하고 있는 데다가, 국민들의 건강을 위협하는 게 안타깝다"라며 "기생충은 자기 나름의 목표를 위해 숙주 안에서 최대한 조용히 산다"라고 했다.

또 "이번 정부는 현재는 물론이고 미래도 거덜 내고 있다. 더 참기 어려운 건 코로나19와 싸우는 의사들을 뒤에서 공격하고 있다"라며 "이건 기생충 세계에서는 상상도 못 하는 일"이라고 주장했다.

공공의대 신설과 관련해서는 "아는 사람의 자제들을 의대에 편하게 넣기 위해 그러는 것 아닌가 의심하게 된다"라며 "국민 건강을 생각한다면 일방적으로 의사 목소리를 외면하면 안 된다"라고 덧붙였다.

이어 "의사는 머리가 좋고 성실해야 한다고 보는데 공공의대에 들어올 아이들이 과연 그럴지 (모르겠다). 자기네들은 다 '빅5병원'에서 진료를 받을 텐데 다른 사람들한테는 이런(공공의대) 진료를 받으라는 것"이라고 지적했다.

김슬기 인턴기자 sabiduriakim@asiae.co.kr