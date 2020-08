한국회계기준원, '개원 21주년 기념' 웨비나 개최

[아시아경제 박지환 기자] 한국회계기준원은 개원 21주년 기념 '웨비나(웹+세미나)'를 개최했다고 26일 밝혔다.

이날 세미나에는 최준우 증권선물위원회 상임위원, 백태영 한국회계학회 회장이 참석해 축사했다.

세미나에서는 별도재무제표를 주제로 류충렬 카이스트 교수, 심준용 명지대학교 교수가 주제 발표를 했다.

연결 재무제표에 주 재무제표 자리를 내줬지만 여전히 중요한 역할을 하고 있는 별도 재무제표 작성시 나타날 수 있는 문제점들을 살펴보고 개선방안을 모색했다.

이후 정석우 고려대학교 교수가 좌장을 맡은 가운데 이형관 나이스평가정보 팀장, 송민섭 서강대학교 교수, 김동길 한영회계법인 상무가 지정 토론을 벌였다.

또한 연결범위 판단을 놓고 지속되는 논란과 관련 윤성수 고려대학교 교수, 두서영 강남대학교 교수가 연구 결과를 소개했다. 이후 정석우 고려대 교수가 좌장을 맡아 황문호 경희대학교 교수, 현승임 삼정회계법인 상무 등이 의견을 나눴다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr