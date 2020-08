서울시-11번가, 전국 38곳 수해 특별재난지역 농가 돕는다

9월13일까지 전남 곡성·강원 철원 등서 생산한 농·특산물 100여종 판매

[아시아경제 조인경 기자] 서울시가 전국 침수피해 농가의 농특산물 판매를 지원하기 위해 온라인 오픈마켓 11번가와 함께 다음달 13일까지 18일간 '특별 재난지역 상생 기획전'을 연다고 27일 밝혔다.

경기도 안성과 이천, 강원도 철원, 충북 충주, 충남 아산, 전북 남원, 전남 나주와 영광, 광주 북구, 경남 산청 등 정부가 지정한 1~3차 재난지역 38곳에서 생산한 햇고구마와 새송이버섯, 파프리카, 햇양파 등 우수 농특산물 100여종을 판매한다.

시는 올 2월부터 생산자에게는 낮은 수수료를 적용하고 소비자에게는 안전한 먹거리를 제공하는 도농 교류공간 '상생상회'를 통해 11번가와 함께 적극적으로 지역 우수 농특산물의 온라인 판로를 지원하고 있다.

이번 기획전에서는 농림축산식품부와 NH농협카드가 참여해 최대 20% 할인 등 특별 프로모션도 진행한다. 소비자들이 합리적인 가격에 질 좋은 농축산물을 구매하는 동시에 어려운 지역 농가도 도울 수 있는 기회라고 서울시는 설명했다.

김의승 서울시 경제정책실장은 "수해 피해로 모두가 힘들고 어려운 상황이지만 시민들이 함께 하는 현명한 소비로 고통을 겪고 있는 지역 농가에 조금이나마 보탬이 되길 바란다"며 "생활 속 거리두기가 1단계로 완화되면 상생생회 기획전과 지하철 팝업 운영 등을 통해 실질적인 도움이 될 수 있도록 꾸준히 지원하겠다"고 말했다.

