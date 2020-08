조용병 회장 "매주 스타트업 IR 진행"…신한퓨처스랩, '위클리 피치데이' 실시

[아시아경제 조강욱 기자] 신한금융그룹의 스타트업 엑셀러레이터 프로그램인 신한퓨처스랩은 26일 스타트업들의 원활한 투자유치를 돕기 위해 '위클리 피치데이(Weekly Pitch Day)'를 실시한다고 밝혔다. 신한퓨처스랩의 육성 기업들에게 투자자들을 대상으로 정기적인 IR 활동(investor relation)을 할 수 있는 기회를 제공하기 위한 목적에서다.

특히 이번 행사는 스타트업 육성 및 지원에 남다른 의지를 가지고 있는 조용병 신한금융 회장이 직접 아이디어를 내서 도입하게 됐다고 신한 측은 설명했다.

이 행사는 10월까지 매주 수요일에 진행된다. 행사에는 신한금융그룹의 원신한퓨처스펀드 및 다양한 벤처전문투자회사(VC)가 참여할 예정이다. 또 스타트업과 투자자들의 효율적인 매칭을 위해 S-Unicorn, 글로벌, 핀테크, 헬스케어, AI/빅데이터/블록체인, 유통 및 B2C, 디지털마케팅 등 사업분야를 7개로 나눠 행사를 진행할 계획이다.

신한금융은 원신한퓨처스 펀드를 통해 스타트업들이 기존의 일회성 투자유치에서 벗어나 창업 초기부터 유니콘 기업으로 까지 성장해 나갈 수 있도록 지속적으로 지원할 예정이다.

또 신한퓨처스랩 베트남, 인도네시아 소속 스타트업들을 위한 별도의 IR 행사를 마련해, 글로벌 현지 스타트업들의 투자 유치도 적극적으로 도울 계획이다.

신한금융 관계자는 "스타트업들이 어려워하는 IR 활동을 지원하고, 실질적인 투자유치 기회를 확대하기 위해 '위클리 피치데이' 프로그램을 만들게 됐다"며 "앞으로도 다양한 아이디어를 발굴해 스타트업에 실질적으로 도움이 되는 차별화된 프로그램을 만들어 나가겠다"고 말했다.

한편, 신한금융은 한국판 뉴딜 정책을 적극 지원하기 위한 금융의 뉴딜 정책인 '신한 N.E.O 프로젝트'와 전국 단위의 혁신성장 플랫폼 구축사업인 '신한 Triple-K 프로젝트', 금융권 최초의 스타트업 엑셀러레이터 프로그램인 '신한퓨처스랩' 등을 통해 국가 신성장동력 발굴 및 신성장 생태계 조성에 앞장서고 있다. 특히 '신한퓨처스랩'을 통해 현재까지 총 51개 기업에 약 308억원의 직간접 투자를 진행했다. 또 102억원 규모의 원신한퓨처스펀드 2호를 조성했다.

