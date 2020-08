부천 주민 10명 코로나19 확진…누적 227명

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 부천 주민 10명이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다.

부천시는 중동에 거주하는 60대 A씨 등 주민 10명이 코로나19 양성 판정을 받았다고 26일 밝혔다.

A씨 등 2명은 부천 213번 확진자 가족으로 지난 24일 발열 증상을 보여 25일 검체 검사를 받고 이날 확진 판정됐다.

40대 B씨와 60대 C씨는 고강동 주민으로 각각 파주 확진자, 서울 중구 확진자와 접촉한 것으로 조사됐다.

B씨는 무증상이었고 C씨는 지난 20일부터 발열·기침을 증상을 보여 검사를 받고 이날 확진 판정을 받았다.

중동에 거주하는 10대 D군은 고등학생으로 지난 24일 발열과 두통 증세를 보여 전날 검사를 받고 이날 확진됐다. 부모인 40대 E씨도 함께 검사를 받아 확진 판정을 받았다.

또 이날 확진된 도당동 주민 F군은 초등학생으로 D군, E씨와 접촉한 것으로 전해졌다.

나머지 확진자 3명은 각각 20대, 60대, 70대로 송내동과 고강동 주민이다. 이들은 발열 또는 기침 등 증상을 보이다 검사를 받고 이날 확진됐다. 다만, 이들의 감염 경로는 아직 파악되지 않았다.

방역당국은 이들 확진자 10명의 동선과 접촉자를 확인하는 등 역학조사를 펼치고 있다.

이날 오후 2시 기준 부천지역 코로나19 누적 확진자는 227명으로 증가했다.

