통합당 “당정, 내년도 슈퍼예산 운운…선뜻 납득하기 어려워”

“한국판 뉴딜, 20조 이상 반영…정치적 의도 의심”

[아시아경제 임춘한 기자] 미래통합당은 26일 당정이 내년도 예산을 확장재정 기조로 편성하기로 의견을 모은 것에 대해 “당장 국민들은 수해와 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 인해 고통 받고 있다”며 “가뭄에 단 비가 내리듯 시급하게 논의돼야 할 4차 추경에는 재정을 이유로 난색을 표하면서 내년도에 또다시 슈퍼예산 편성을 운운하는 것은 선뜻 납득하기 어렵다”고 비판했다.

배준영 통합당 대변인은 이날 구두논평을 통해 “아무런 효과가 검증되지도 않은 한국판 뉴딜에 대해 야당과의 조율이나 국민적 합의도 없이 20조원 이상을 반영하겠다고 하는 것은 단기 일자리 늘리기에 급급하고, 일회성 사업들을 통해 선거에 이득을 보려고 하는 정치적 의도가 있는 것은 아닌지 의심스럽다”며 이같이 말했다.

배 대변인은 “내년도 예산은 수해와 코로나19로 인한 분야별, 지역별, 계층별 영향을 면밀히 파악한 뒤에 허투루 쓰이는 곳이 없도록 적재적소에 배분하여 편성해야 마땅하다”고 강조했따.

배 대변인은 “또한 일시적인 경기부양책이 아니라 코로나19 시대에도 굳건히 견뎌낼 수 있는 기초체력을 기를 수 있도록 장기적이고 근본적인 고민이 수반되어야 할 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr