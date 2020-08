"집보다 좋다…간호사 친절해" 코로나19 확진 차명진, 호전 소식 전해

[아시아경제 김연주 인턴기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 판정 뒤 폐렴 증세로 이천의료원 음압병실로 옮겨진 차명진 전 의원이 병세가 호전됐다고 전하며 "(병원이) 집보다 좋다"고 밝혔다.

차 전 의원은 25일 자신의 페이스북에 올린 글에서 주치의와의 통화 내용을 언급하며 "간호사 선생님들이 너무 친절하게 잘해준다. 있던 병도 달아나겠다"라면서 이같이 말했다.

앞서 차 전 의원은 페이스북에 "이천의료원이 기존에 있던 안산 중소(기업)벤처수련원보다 시설이 안 좋다", "슬리퍼도 없고 자가진단 키트도 원시적이다" 등 불만을 토로한 바 있다.

차 전 의원은 지난 15일 서울 광화문 집회에 참석한 뒤 19일 코로나19 확진 판정을 받았다. 생활치료센터로 사용되고 있는 경기 안산 중소벤처수련원에서 격리 생활하다가 폐렴 증세로 지난 24일 이천의료원 음압 병실로 이송됐다.

차 전 의원은 주치의가 현재 병세를 물은 것에 대해 "약을 주셔서 그런가 몸이 날아갈 것 같다"며 "주치의가 '진짜 폐렴은 아니고 가벼운 폐렴 기운 정도다. 2~3일 지나서 심각해지지 않으면 병이 끝난 것으로 봐도 무방하다'고 했다"고 전했다.

그러면서 "집보다 (시설이) 좋다"며 "간호사들이 정말 잘해준다"고 했다.

차 전 의원은 26일 올린 글에서 "체온이 떨어지니 모든 게 정상으로 돌아왔다"며 "모처럼 푹 잤다"고 호전됐음을 알렸다.

