[아시아경제 호남취재본부 박창원 기자] 제8호 태풍 ‘바비’가 북상함에 따라 제주지방해양경찰청 성산파출소가 지난 25일 오후 성산포 수협, 어선주 협회, 동부소방서와 합동으로 제주 성산항과 오죽포구에서 합동순찰과 함께 안전점검을 실시했다.

호남취재본부 박창원 기자 captain@asiae.co.kr