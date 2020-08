파수, 가트너가 꼽은 EDRM 주요 기업…'세계 시장 리드'

[아시아경제 박형수 기자] 파수 파수 150900 | 코스닥 증권정보 현재가 5,730 전일대비 1,005 등락률 +21.27% 거래량 913,411 전일가 4,725 2020.08.26 13:38 장중(20분지연) 관련기사 파수, 주가 4700원.. 전일대비 -10.13%파수, 데이터3법 시행에 따른 데이터결합관리시스템 사업 수주파수, KB 손해보험에 화면 보안 솔루션 공급 close 는 IT 리서치·컨설팅 기업 가트너가 발행한 ‘하이프 사이클 (Hype Cycle) 2020’ 보고서의 세 곳에 등재됐다고 26일 밝혔다.

가트너가 매년 발행하는 하이프 사이클은 최신 IT 기술이 시간과 기대치에 따라 어떻게 성장하는지 살펴보는 보고서다. 다양한 사이버 보안 위협으로부터 가장 강력한 보안을 제공하는 기술 및 기업을 선별해 보안 및 IT 전문가에게 제공한다.

파수가 세계적으로 경쟁력을 보유하고 있는 기업용 문서보안솔루션(EDRM) 기술에 관한 관심은 미국 시장에서 지속해서 커지고 있다. 올해는 하이프 사이클에 EDRM을 데이터 보안과 ID 및 접근 관리, 클라우드 보안 분야까지 포함했다. 보고서에 따르면 EDRM이 안정기에 진입했다. EDRM 시장에서 영향력 있는 기업으로 꼽힌 파수가 높은 성장률을 기록할 것으로 보인다.

가트너는 EDRM이 데이터 위치에 상관없이 특정 데이터에 대한 접근을 통제하고 추적 및 관리할 수 있는 솔루션이라고 소개했다. 비즈니스 파트너에 전달하는 비정형 데이터를 제어할 수 있는 유일한 매커니즘이라고 강조했다. 파수가 집중하는 분야인 데이터 식별 및 분류도 하이프 사이클 전반에 걸쳐 중요하게 다뤄졌다.

조규곤 파수 대표는 "미국 시장을 비롯한 세계 시장에서 EDRM 시장이 본격적인 성장 궤도로 접어들었다"며 "파수는 전 세계적으로 가장 많은 EDRM 프로젝트 경험과 기술력을 기반으로 관련 시장을 리드해 가고 있다"고 자신했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr