한국타이어, '유비칸' 가입 고객에 TBX 멤버십 쿠폰 증정

[아시아경제 김지희 기자] 한국타이어앤테크놀로지가 다음달 1일부터 12월31일까지 국내 차량관제 서비스 기업 유비퍼스트대원과 함께 ‘TBX 멤버십 쿠폰 프로모션’을 진행한다고 26일 밝혔다.

이번 행사는 한국타이어의 트럭?버스 전문매장인 TBX의 멤버십 서비스인 ‘TBX 멤버십 앱’을 통해 진행된다. 유비퍼스트대원의 차량관제 서비스 ‘유비칸’ 신규가입 고객 대상으로 마련됐다.

행사 기간 유비칸 서비스에 신규가입한 고객이 멤버십 앱에서 유비칸 기업코드를 입력하면 TBX 멤버십 사용 가능 매장에서 사용 가능한 1만원 쿠폰이 지급된다. 아울러 9월30일까지 앱에 새롭게 가입한 회원에게는 1만원 할인 쿠폰이 추가 지급된다.

한국타이어와 유비퍼스트대원은 지난 4월 업무협약(MOU) 체결 이후 빅데이터를 활용한 서비스 및 유통 방식을 고안하기 위한 협의를 지속하고 있다. TBX 등 한국타이어의 오프라인 서비스 역량과 유비칸 등 유비퍼스트대원의 플랫폼이 수집한 차량 데이터를 결합한 새로운 방식의 차량 관리 서비스를 창출하는 데 집중하고 있다. 양사는 긴밀한 협력 체계를 기반으로 차별화된 서비스 및 유통 역량을 갖춘다는 방침이다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr