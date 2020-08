속보[아시아경제 김가연 기자] 광주·전남에서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 지역감염 사례가 잇따르고 있다.

특히 광주의 경우 감염 경로가 불확실한 '깜깜이 확진자'가 많아 추가 확산 우려가 높다. 26일 광주시와 전남도에 따르면 전날 기준으로 광주에선 모두 7명이 확진 판정을 받았다.

