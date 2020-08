영등포구, 자가격리 전담공무원 전 직원 70%(948명) 배치

자가격리자와 1:1 매칭으로 실시간 증상 확인 및 이탈여부 모니터링

[아시아경제 박종일 기자] 영등포구(구청장 채현일)는 전 직원 1500여 명의 약 70%를 코로나19 자가격리자 전담공무원으로 지정, 자가격리자들을 24시간 상시 관리·감독하며 빈틈없는 지역사회 방역망을 구축하고 있다.

코로나19가 발생한 올 2월 이후 구에서 관리·감독해온 자가격리자는 지금까지 총 7555명이다. 이 중 격리 해제된 자를 제외하고 현재 구에서 관리하는 자가격리자는 811명으로, 구는 이들에 대한 철저한 관리·감독 체제를 유지하고 있다.

구는 코로나19 사태 초기부터 팀장급 포함 6급 이하 직원 중 800여 명을 자가격리자 전담공무원으로 지정했다. 코로나19가 장기화됨에 따라 지속적으로 인원을 확충해 현재는 자가격리자 수의 약 130%인 총 948명의 전담공무원이 배정돼 활동 중이다. 지역사회 내 자가격리자 급증 등 상황에 대비해 1:1매칭된 인원 외에도 비상 인력을 안배한 것이다.

이들은 1:1 매칭된 자가격리자에 대해 ‘자가격리자 안전보호’ 앱과 유선 전화 등으로 일일 2회 이상 모니터링을 실시, 자가격리자의 코로나19 증상 유무와 자가격리 장소 이탈 여부를 실시간으로 확인하게 된다.

이와 함께, 구는 경찰과 합동으로 주 1회 이상 불시 방문 점검을 통해 이탈 여부를 확인하고 격리 중 애로사항을 청취하고 있다. 3월 초부터 현재까지 6개월 가까이 매주 방문 점검을 실시해 왔으며, 이는 서울시 자치구 내에서도 1, 2위를 다투는 독보적인 활동 실적이다.

또 주로 주중 및 주간에 실시하던 방문 점검을 최근 들어서는 야간 및 주말까지 확대해 실시함으로써 단 1명의 이탈자도 발생하지 않도록 노력하고 있다.

주·야간 및 주말을 불문하고 수차례 불시 점검을 실시한 결과 현재까지 총 29명의 이탈자를 적발하여 전원 고발조치했다. 이 중 외국인은 15명, 내국인은 14명이다. 외국인 15명 중 3명은 강제 출국 조치, 나머지 12명은 심사가 진행 중이다.

구는 자가격리 이탈이 적발되면 무관용 원칙에 따른 즉시 고발 및 코로나19 대응에 중대한 문제가 발생한 경우 방역비용 등 손해배상 구상권도 청구할 방침이다.

채현일 영등포구청장은 “영등포구는 전 직원이 합심해 자가격리자 관리 강화에 불철주야(不撤晝夜) 힘쓰고 있다”며 “빈틈없는 지역사회 방역망 구축으로 구민의 생명과 안전을 지키겠다”고 전했다.

