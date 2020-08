러시아 "나발니 독극물 중독說, 당분간 진상조사 계획 없다"

독일 진상조사 요구 사실상 거절

나발니 독극물 중독 관련 조사 나설 이유가 없어

[아시아경제 나주석 기자] 러시아 정부는 야권 정치인 알렉세이 나발니의 독극물 중독 의혹과 관련해 추가로 조사에 나설 필요성을 느끼지 않는다는 입장을 밝혔다.

25일 드미트리 페스코프 러시아 대변인은 "독일 의료진이 나발니의 건강과 관련해 결론을 내리지 않았다"면서 "독일 의료진이 왜 독극물이라는 단어를 사용하기 위해 서두르는지도 불명확하다"고 언급했다. 그는 "독극물 중독에 대한 합리적 근거가 있다면, 조사가 시작될 것"이라면서도 당분간 조사에 나설 뜻이 없다는 점을 분명히 했다. 독일이 요구한 진상조사 요구를 받아들이지 않겠다는 것이다.

그는 "중독된 독극물이 무엇인지 확인되고, 중독된 것으로 결론이 난다면 물론 그때는 조사의 이유가 될 것"이라고 언급했다.

앙겔라 메르켈 독일 총리는 나발니의 독극물 중독 사건과 관련해 러시아 측의 진상조사를 요구하는 기자회견을 하기도 했다.

독일 의료진은 전날 나발니가 독극물에 중독됐다고 공식 확인했다. 나발니는 시베리아에서 돌아오는 길에 쓰려져, 독극물 중독설이 제기됐다. 그는 모스크바로 돌아오는 비행기에 탑승하기 전 차를 마신 뒤 비행기에서 갑자기 쓰러져 의식을 잃었다. 사건 직후 독일과 프랑스 등은 나발니의 안전 등을 우려하며 치료를 제공하겠다고 밝혔고, 러시아 정부가 이를 받아들여 나발니는 독일 베를린 샤리테 병원에서 치료를 받고 있다.

한편 러시아 의료진은 나발니의 독극물 중독 주장을 부인했다.

