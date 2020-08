"교회가 미안합니다"…현수막 올린 부산 교회

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 25일 부산 종교계에 따르면 부산 지역 일부 교회들은 '교회가 진심으로 미안합니다. 교회가 더 조심하겠습니다' 라는 문구가 적힌 현수막을 부착했다.

부산 대표 개신교 단체인 부산기독교총연합회(부기총)가 부산시의 행정명령에도 지난 주말 대면 예배 강행 의사를 밝혀 지역 교회에서는 부기총의 입장을 우려하며 집행부 의견과 다르다는 것을 밝히고 있다.

부산을 대표하는 기독교 실천운동기관인 부산 성시화운동본부는 부기총 입장에 우려를 표했다.

박남규 부산성시화운동본부 기획단장은 "기독교는 가톨릭과 다르게 한국 교회를 대표하고 구속력을 가진 단체는 없어 부기총이 모든 교회를 대변한다고 볼 수 없다. 그래서 지난 주말 부산지역에서도 대다수 교회들이 비대면 예배를 진행했다"고 밝혔다.

이어 "대부분 교회는 방역에 솔선수범하고 있고 정상적인 공권력에 대해서 찬성하지, 절대로 반대하지 않는다. 방역은 신앙이나 정치가 아니라 과학과 의학이다. 교회도 방역에 신앙을 동원해서도 안 되고 정부도 방역에 정치 지형이나 편견을 대입하면 안 된다"고 밝혔다.

부산성시화운동본부는 이달까지 대면 예배를 없이 정부 방침에 따르겠다는 성명서를 준비하고 있다.

부산기독교교회협의회(NCCB)도 "교회 모임이 바이러스 창궐의 도화선이 되는 것이 사실이라면 교회는 겸손해져야 하며, 무거운 책임감을 갖고 사태 해결에 자발적으로 나서야 한다"면서 "단기적으로 모임을 지양하고, 가정에서 영과 진리로 예배함으로써 우리 자신과 이웃의 안전을 배려해야 할 것"이라고 밝혔다.

부산시에 따르면 지난 23일 부산 지역 전체 1천765곳 교회 가운데 279곳이 대면 예배를 금지한 행정명령을 어기고 현장 예배를 강행했다.

부산시는 지난 21일 0시를 기준으로 사회적 거리 두기 2단계 조치와 함께 대면 예배를 금지했다. 시는 또 지난 23일 대면 예배를 강행한 279곳 중 10인 이상 대면 예배를 강행한 106개 교회에 26일 0시부터 집합금지명령을 내렸다.

