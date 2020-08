싱가포르, 한국조선해양-대우조선 기업결합 승인

[아시아경제 박소연 기자]싱가포르가 현대중공업그룹 조선 중간 지주사인 한국조선해양과 대우조선해양의 기업 결합을 승인했다.

25일 조선업계에 따르면 싱가포르 경쟁·소비자위원회(CCSS)는 한국조선해양 한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 90,500 전일대비 3,000 등락률 +3.43% 거래량 512,590 전일가 87,500 2020.08.25 15:30 장마감 관련기사 현대중공업, 2608억 규모 공사 수주현대중공업그룹 직원들, 수해 복구에 팔 걷어한국조선해양, 韓 수주 1위 탈환 1등공신 close 과 대우조선해양 대우조선해양 042660 | 코스피 증권정보 현재가 23,000 전일대비 700 등락률 +3.14% 거래량 276,845 전일가 22,300 2020.08.25 15:30 장마감 관련기사 대우조선해양, 이시간 주가 -6.24%.... 최근 5일 개인 23만 1557주 순매도대우조선해양, 최근 5일 개인 23만 1557주 순매도... 주가 2만 4650원(-3.9%)[e공시 눈에 띄네]코스피-14일 close 의 기업결합과 관련해 '무조건 승인' 판정을 통보했다. 싱가포르 당국은 두 기업간 기업 결합이 경쟁법을 위반하지는 않을 것이란 결론을 내렸다.

싱가포르의 '무조건 승인' 판정은 지난해 10월 카자흐스탄에 이어 두 번째다. 싱가포르는 지난해 9월 기업 결합 신청을 받고 약 1년간 심사를 진행했으며 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 일정이 늦춰지며 최근 최종 결정을 통보했다.

한국조선해양은 지난해 7월 국내 공정거래위원회를 시작으로 6개국에 대우조선해양과의 기업결합심사를 신청했으며 현재 EU, 한국, 일본, 중국 등에서 심사가 진행 중이다. 한국조선해양은 이번 싱가포르 당국의 결정이 유럽연합(EU) 등의 기업결합 심사에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하고 있다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr