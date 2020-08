이의경 식품의약품안전처장이 25일 서울에 있는 국제백신연구소를 찾아 백신 연구개발 현장을 직접 살펴보고 적극 지원하겠다고 밝혔다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 개발현황을 비롯해 보급계획, 개발과정에서 필요한 지원방안에 대해 전문가 의견을 듣고 논의하기 위해 방문했다.

국제백신연구소는 국내에 본부를 둔 첫 국제기구로 백신 원천기술ㆍ시제품 개발을 비롯해 임상시험ㆍ접종ㆍ개도국 현장 역학조사 등 연구개발 모든 과정에 걸쳐 국제활동을 수행하고 있다. 이 처장은 "신속히 백신이 개발돼 전 세계에 공평히 보급되기를 모두 바라고 있다"며 "연구소가 감염병 예방에 있어 누구도 소외되지 않도록 백신의 공평한 보급을 위한 중추역할을 해주기를 바란다"고 말했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr