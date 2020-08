[아시아경제 오주연 기자] 코스콤이 펀드 사무관리업무를 담당하는 일반사무관리회사 HSBC펀드서비스코리아를 인수한다.

25일 코스콤 등에 따르면 HSBC 아시아 태평양 홀딩스는 HSBC 펀드서비스코리아의 지분 92.66%를 코스콤에 매각하기로 했다.

양사 거래는 6개월 내 마무리될 것으로 예상된다.

HSBC 펀드서비스코리아는 펀드 사무관리업무를 담당하는 일반사무관리회사다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr