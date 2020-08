태풍 '바비' 위기경보 '경계'로 격상 … 중대본 비상 2단계 즉시가동

행안부, 관계기관 대처상황점검 회의 개최

[아시아경제 조인경 기자] 한반도로 북상중인 태풍 '바비'가 25일 저녁부터 제주도를 시작으로 우리나라 전역에 영향을 줄 것으로 예상됨에 따라 정부가 위기경보 수위를 올리고 대응 체계를 강화했다.

행정안전부는 이날 오후 진영 장관 주재로 관계기관 대처상황점검 회의를 열어 풍수해 위기경보를 '주의'에서 '경계'로 격상하는 동시에 중앙재난안전대책본부(중대본) 비상 단계를 1단계에서 2단계로 상향했다.

이번 태풍은 서해상을 따라 북상하며 우리나라에 강풍을 동반한 많은 비를 뿌릴 것으로 예상되고 있다.

이날 회의에서 정부는 태풍 피해를 최소화하기 위한 대처 방안과 함께 피해 발생 시 신속한 응급복구 대책을 집중적으로 점검했다.

정부는 강풍에 날릴 수 있는 시설물을 단단히 고정하고 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 선별진료소 등도 선제적으로 안전조치를 취해 달라고 주문했다.

특히 태풍의 이동 경로에 있는 서해안의 경우 양식장과 어망, 어구, 선박 등에 대한 결박 상태를 확인하고, 만조에 대비해 해안가·하천변 저지대와 양·배수장 가동 태세를 철저히 점검해 달라고 요청했다.

아울러 이달 초 집중호우 응급 복구지역에 2차 피해가 없도록 신속한 예방 조치를 취하고, 각종 대피시설에 대한 코로나19 방역 관리도 지시했다.

진영 행안부 장관은 "관련대책이 현장에서 제대로 작동하고 재난 취약계층의 인명피해가 없도록 적극적인 사전조치를 해달라"고 당부하며 "국민들께서도 강풍에 날릴 우려가 있는 물건들을 단단히 묶는 등 사전에 대비하고 태풍의 영향권에 들면 외출을 자제해 달라"고 강조했다.

