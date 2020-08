[아시아경제 우수연 기자] 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 18,200 전일대비 450 등락률 +2.54% 거래량 1,323,905 전일가 17,750 2020.08.25 15:30 장마감 관련기사 대한항공, 기내식기판 사업부 9906억원에 매각…신설법인 지분 20% 취득“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정항공株 살아나나 싶더니…코로나 재확산에 발목 잡혀 close 은 기내식 사업 및 기내 면세품 판매 사업을 한앤코18호 유한회사에 9906억원에 양도하기로 결정하고 관련 계약을 체결했다고 25일 공시했다.

회사는 "대한항공은 본 건 영업양수도 계약의 거래 종결일에 양수인이 추후 별도 설립할 자회사에게 대상 사업과 관련된 일체의 자산과 권리, 부채 등을 이전할 예정"이라고 밝혔다.

