[아시아경제 우수연 기자]한일현대시멘트는 한국단자공업 지분 3.48%를 163억3100만원에 취득하기로 했다고 25일 공시했다.

한일현대시멘트는 "미래 투자가치를 기대하며 지분 취득을 결정했다"고 밝혔다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr