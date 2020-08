염태영 수원시장 "코로나 방역 방해 무관용"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 염태영 수원시장이 악의적으로 코로나19 방역을 방해하고, 법을 위반하는 사람은 무관용 원칙을 적용해 법적 조치를 취하겠다고 밝혔다.

염 시장은 25일 수원시청 재난안전상황실에서 열린 '코로나19 대응 추진상황보고회'를 주재한 자리에서 "코로나19 확산을 막기 위해 불편을 감내하고 있는 시민과 방역 당국의 노력이 무색하게 반사회적인 행동으로 우리 사회를 힘들게 하는 이들이 있어 안타깝다"며 "그런 이들은 예외 없이 고발해 합당한 처벌을 받도록 해야 한다"고 강조했다.

염 시장은 이어 "'광화문집회 참석자는 코로나19 진단검사를 받으라'는 방역 당국의 요청을 무시하고, 일상생활을 하다가 가족 전체를 감염시킨 사례가 있다"며 "사회적 혼란을 야기한 이들의 행동을 묵과해서는 안 된다"고 덧붙였다.

수원시는 앞서 지난 21일 서울 성북구 사랑제일교회 관련자와 8ㆍ15 광화문집회 방문자를 대상으로 자진신고ㆍ진단검사 긴급행정 명령을 내렸다.

명령을 위반한 사람은 '감염병의 예방 및 관리에 관한 법률'(제79조)에 따라 2년 이하 징역 또는 2000만원 이하 벌금에 처할 수 있다. 명령 위반으로 감염이 확산돼 발생하면 방역 비용 등 모든 비용에 대해 구상권 행사를 할 수 있다.

염 시장은 제8호 태풍 '바비'(BAVI)에 대한 철저한 대비도 지시했다.

태풍 바비는 이날 오전 10시 기준 서귀포 남서쪽 460km 부근 해상에서 제주를 향해 북진하고 있다. 기상청은 바비가 26일 제주도 서쪽 해상을 지나 서해상으로 이동해 27일 황해도에 상륙할 것으로 보고 있다.

염 시장은 "26일 오전까지 관내 걸려있는 모든 플래카드, 가로 가림막 등 불안정하게 설치된 모든 시설물을 정비하라"며 "대형공사장, 선별진료소 천막, 방음벽, 그늘막, 상가 적치물 등도 철저하게 점검해 피해를 예방하라"고 당부했다.

