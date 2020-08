[아시아경제 우수연 기자] 동아엘텍 동아엘텍 088130 | 코스닥 증권정보 현재가 8,390 전일대비 920 등락률 +12.32% 거래량 569,015 전일가 7,470 2020.08.25 15:30 장마감 관련기사 [토픽] 삼성이 드디어 큰 결단을 내렸다. 올해도 쏠린 코스닥 주총, 왜…"물리적 시간 부족"동아엘텍, 98억원 규모 디스플레이 제조장비 공급계약 close 과 선익시스템 선익시스템 171090 | 코스닥 증권정보 현재가 7,260 전일대비 670 등락률 +10.17% 거래량 549,273 전일가 6,590 2020.08.25 15:30 장마감 관련기사 선익시스템, 주당 100원 현금배당선익시스템 36억원 규모 디스플레이 연구장비 공급 계약선익시스템, 43억원 규모 디스플레이 연구 장비 공급 계약 close 은 우진기전 인수입찰에 컨소시엄을 구성해 참여했으며 해당 컨소시엄이 우선협상대상자로 선정됐음을 통보받았다고 25일 공시했다.

