[아시아경제 황윤주 기자] 동아엘텍 동아엘텍 088130 | 코스닥 증권정보 현재가 9,670 전일대비 80 등락률 -0.82% 거래량 9,222 전일가 9,750 2022.02.11 11:48 장중(20분지연) 관련기사 동아엘텍, LG디스플레이와 288억 규모 장비 공급 계약디스플레이텍 가파른 상승세로 52주 최고가 경신...어떤 이유에서?[특징주]동아엘텍, K-메타버스 연합군 삼성합류…마이크로 OLED 빨라진다 close 은 결산배당으로 보통주 1주당 150원의 현금배당을 결정했다고 11일 공시했다. 시가배당율은 1.5%이며 배당기준일은 2021년 12월 31일이다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr