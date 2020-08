[아시아경제 이정윤 기자] 윤석열 검찰총장이 거주하는 아파트에 무단으로 침입해 인터뷰를 시도한 인터넷 언론 기자들이 고발돼 경찰이 수사에 나섰다.

서울 서초경찰서는 25일 인터넷 언론사 기자 이모씨 등 3명에 대해 업무방해와 주거침입 혐의로 고발장이 접수돼 수사를 진행하고 있다고 밝혔다.

이들은 이날 오전 윤 총장이 거주하는 서울 서초구의 한 아파트에 무단으로 침입한 혐의를 받는다. 이들은 '집을 보러 왔다'고 속인뒤 이 아파트 주차장에서 윤 총장을 기다렸다 인터뷰를 시도한 것으로 알려졌다. 이씨 등은 112신고를 받고 출동한 경찰에 의해 제지를 당했고, 이후 해당 아파트 측은 이들을 경찰에 고발했다.

경찰 관계자는 "현재 고발인 조사를 마친 상태"라며 "추가 수사를 진행한 뒤 피고발인 조사를 진행할 계획"이라고 말했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr