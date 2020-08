현대차 노사, 코로나19에 임단협 교섭 '언택트' 전환

[아시아경제 우수연 기자]신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산에 대한 우려로 현대자동차 노사의 올해 임금 및 단체협약(임단협) 교섭이 '언택트(비대면)' 방식으로 전환된다.

지난해까지 현대차 노사는 매년 교섭때마다 60여명의 교섭 위원들이 울산공장 회의실에 모여 대면 협상을 진행해왔다.

코로나19 영향으로 비대면 회의로 전환돼 올해는 울산공장 본관 중회의실, 울산공장 글로벌생기교육센터, 남양연구소 영상회의실 등 3개 거점으로 분산, 화상 연결을 통해 논의를 진행하기로 했다.

노사는 지난 13일 올해 협상 상견례를 포함해 지난 20일 열린 3차 교섭까지 울산공장 본관에서 대면 방식으로 협상을 이어왔다. 언택트 교섭은 오는 27일 4차 교섭부터 적용된다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr