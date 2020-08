광복절 집회 참가자들 "방역 방해 안 했다…정부가 매도"

[아시아경제 송승윤 기자] 이달 15일 열린 광복절 대규모 집회 참가자들이 조직적인 방역 방해를 벌인 사실이 없었음에도 정부와 방역당국이 집회 참가자들을 매도하고 있다고 비판했다.

'8·15집회 참가자 국민비상대책위원회'(비대위)는 25일 서울 성북구 사랑제일교회 앞에서 기자회견을 열고 "사랑제일교회와 8·15집회 참가자는 대통령이 말한 '악의적이고 조직적인 방역 방해'를 한 사실이 없다"며 이같이 밝혔다.

문재인 대통령은 전날 청와대 수석·보좌관회의에서 "국민의 생명과 안전을 해치는 불법행위를 좌시하지 않을 것"이라며 "악의적이고 조직적인 방역 방해와 가짜뉴스 유포는 공동체를 해치는 반사회적 범죄"라고 지적한 바 있다.

비대위는 "사랑제일교회는 확진자가 나오자마자 자진해서 교회를 폐쇄했고 교인의 명단과 교회 방문자들을 모두 공개했다"며 "방역에 적극 협조했음에도 대통령이 이를 은폐하고 '방역 방해'라고 하면 사랑제일교회와 집회 참가자들을 사악한 음모를 가진 집단으로 매도하는 것"이라고 주장했다.

또 교인과 집회 참가자 전원에게 코로나19 검사를 받으라고 한 행정명령에 대해서도 "잘못된 명령"이라며 "(정부가) 문재인 정권에 대항하는 사랑제일교회와 집회 참가자에 대해서만 유별나게 다른 방역지침을 갖고 협박한다"고 했다.

이들은 확진자 수 조작과 관련한 유언비어가 떠도는 것과 관련해 단호한 조치를 취하겠다고 밝힌 정은경 중앙방역대책본부장과 방역당국을 향해선 "스스로 전문가의 영역에서 정치의 영역으로 넘어왔다"며 "국민을 협박하고 나섰다"고 비난했다.

