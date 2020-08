[아시아경제 김혜민 기자] 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 25일 "지금 단계에서 4차 추가경정예산(추경) 편성이 필요하다는 판단은 너무 성급하다"고 입장을 내놨다.

홍 부총리는 이날 국회 예산결산특별위원회에 출석해 '4차 추경을 우선적으로 해야한다'는 이종배 미래통합당 의원의 질의에 이 같이 답했다.

홍 부총리는 "3차 추경도 아직 9조원 이상 집행이 되지 않았고, 그 외에 긴급고용안정지원금 2조2000억원도 집행 중"이라며 "무조건 재원만 확보하는 게 능사는 아니다"고 반대 입장을 분명히 했다.

그는 "피해 계층에 대한 지원 상황을 보면서 (재원이) 부족하다면 추가 대책을 마련해야 한다"고 덧붙였다.

