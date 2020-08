'코로나 19 탓에' 뮤지컬 '오페라의 유령' 대구 공연 조기 종연

[아시아경제 박병희 기자] 뮤지컬 '오페라의 유령' 월드투어 대구 공연이 오는 9월6일 조기 종연한다. 애초 오는 9월27일까지 공연 예정이었다.

공연제작사 에스앤코는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산과 '객석 거리 두기'의 강화 지침을 이행해야 하는 상황에서 막대한 손실이 예상된다며 조기 종연이 불가피하다고 25일 전했다.

조기 종연 결정에 따라 8월25일~9월 27일 공연 예매 건은 모두 취소된다. 에스앤코는 8월28일~9월6일 마지막 9일간의 공연을 올릴 예정이라며 객석 한 자리 띄어 앉기 시행에 맞춰 26일 오후 4시부터 다시 입장권 예매를 받는다고 밝혔다.

에스앤코는 "갑작스러운 조기 종연 소식으로 불편함을 끼쳐 드린 점 송구하며 모두의 건강과 안전을 위한 조치로 관객 여러분들의 너른 양해를 부탁드린다"며 "약속한 무대를 끝까지 올리지 못하게 된 점 사과드리며, 관객과 출연진, 스태프의 안전을 최우선으로 해 마지막 무대를 준비하겠다"고 밝혔다.

