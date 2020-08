[아시아경제 김현준 골프전문기자] ○…'돌아온 골프황제' 타이거 우즈(미국)의 아들 찰리가 주니어 무대 '2연승'을 달성해 화제다.

미국 골프다이제스트는 24일(한국시간) "찰리가 미국 플로리다주에서 열린 9-11세 대상 9홀 서킷에서 1언더파 35타를 작성해 3타 차 우승을 일궈냈다"고 소개했다. 2주 전에는 3언더파 33타로 2위를 무려 5타 차로 따돌렸다. 최근 18홀에서 4언더파를 친 셈이다. 우즈는 "찰리가 이제 골프 경기를 어떻게 풀어나가는지 이해하기 시작했다"며 "나 역시 어릴 때 아버지와 함께했던 기억이 떠오른다"는 뿌듯한 감정을 드러냈다.

