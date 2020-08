광주 동구, 마을세무사 무료 세무상담 제공

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시 동구(청장 임택)가 법률지식 부족과 경제적 형편 등으로 세무사 이용이 어려운 주민을 위해 마을세무사를 위촉해 무료 세무 상담을 제공하고 있다고 25일 밝혔다.

동구는 2016년 6월부터 모두 7명의 마을세무사를 위촉하고 국세와 지방세에 대한 무료 세무상담 서비스를 제공하고 있으며 요즘 코로나19로 경제적 어려움에 처한 취약계층, 영세사업자, 전통시장 상인 등에 대한 상담을 지속 추진하고 있다.

특히 동구는 활발한 도시개발과 재개발사업 추진에 따른 부동산 양도세 관련 문의가 많아 마을세무사와 연계해 충분한 상담을 받을 수 있도록 적극 나서고 있다.

마을세무사 무료 상담을 원하는 주민은 동구청 세무1과 및 각 동 행정복지센터에 문의하면 해당 마을세무사와 상담이 가능하다.

또한 전화나 팩스·이메일로 신청 및 1차 상담이 가능하고 2차로 세무사 사무실에 직접 방문해 상담할 수 있다. 단 각종 신고서 작성과 신고 대행은 제외다.

현재는 코로나19로 인한 감염예방을 위해 전화나 팩스·이메일 등 비대면 상담을 권장하고 있다.

동구 관계자는 “마을세무사를 통한 고충상담으로 납세자들이 각종 세금부과나 감면에 대한 사전지식을 쌓을 수 있기를 바란다”며 “앞으로도 마을세무사 운영 등 구민들이 피부로 느낄 수 있는 다양한 세무행정을 펼쳐나가겠다”고 말했다.

