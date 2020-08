우리은행, 영유아 교육 위한 '용돈송' 공개…'아기상어 저금통' 이벤트도

[아시아경제 김효진 기자] 우리은행은 지난 21일 스마트스터디와 함께 영유아 고객을 위한 금융교육 신규 콘텐츠 핑크퐁 '용돈송'을 양사의 유튜브에 공개했고, 이를 기념해 '아기상어 저금통' 이벤트를 실시한다고 25일 밝혔다.

영유아 금융교육 콘텐츠인 '용돈송'은 어린이가 올바른 금융습관을 가질 수 있도록 흥미를 유발하는 노래와 영상을 핑크퐁과 아기상어 캐릭터를 활용해 만들었다.

우리은행은 다음 달 29일까지 두 종류의 '아기상어 저금통' 이벤트를 실시한다. 핑크퐁 통장 또는 핑크퐁 체크카드 신규 가입 시 추첨을 통해 800명에게 아기상어 저금통을 제공한다.

이벤트 기간 동안 인스타그램에 핑크퐁 통장, 체크카드 인증사진을 필수 해시태그(#우리은행핑크퐁#핑크퐁통장#아기상어체크카드)와 함께 게시하면 200명을 선정해 아기상어 저금통을 제공한다.

우리은행은 지난해 6월 스마트스터디와 영유아 마케팅 강화를 위한 업무협약을 체결했다. 핑크퐁 통장 3종 출시 및 영유아 저축장려 콘텐츠인 '저축송' 공개를 통해 340만건 이상의 조회수를 기록하며 어린이와 부모로부터 많은 호응을 얻었다고 우리은행은 설명했다.

