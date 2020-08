"성범죄 묵인·은폐시 직무고발"…경찰관 성범죄 종합대책 추진

[아시아경제 유병돈 기자]성범죄 사건을 묵인하거나 은폐한 경찰관은 앞으로 직무고발되는 등 경찰 조직내 성범죄 대응이 한층 강화된다. 경찰이 보호대상인 탈북민 여성을 성폭행한 혐의로 피소되는 등 최근 경찰관 성범죄 사건이 잇따르면서 나온 처방이다.

경찰청은 경찰관의 성범죄를 근절을 위해 '경찰 성범죄 예방 및 근절 종합대책'을 수립해 추진할 계획이라고 24일 밝혔다.

종합대책에는 '각 경찰서장(관리자) 성범죄 책임제'를 도입해 관리자가 경찰이 연루된 성범죄 사건에 대해 적극적인 조치하는 의무를 부여하는 내용이 담겼다. 일례로 성범죄 사건을 인지한 경찰이 이를 방조·묵인·은폐할 경우 직무고발하는 방안을 검토 중이다.

또 성희롱 등 피해자 인지한 구성원과 관리자 등 대상자별·상황별 대응 가이드라인도 마련, 성범죄 사건에 대해 구체적이고 상세한 대응절차를 제시한다는 방침이다. 기존의 '성희롱·성폭력 예방지침' 과 '성희롱·성폭력 사건처리 매뉴얼'을 개정해 경찰청 성범죄 사건처리 표준지침도 구축한다.

특히 가해자와 피해자가 같은 관서에서 근무하지 않도록 10년간 인사이력관리 및 가해자에 대한 주요 보직 인사 제한 등 경찰 조직내 성희롱에도 엄정 대응하는 한편, 경찰관 채용단계부터 성인지 감수성을 갖춘 경찰관이 임용될 수 있도록 면접을 강화하고 신임경찰 대상 강화된 성평등 교육 프로그램도 설계·운영하기로 했다.

경찰관 성범죄는 2017년 83건을 정점을 찍고 2018년 58건, 지난해 53건, 올해 6월까지 28건 등 다시 증가조짐을 보이고 있다. 특히 지난달 서울 서초경찰서에서 탈북자 신변 보호를 담당한 경찰 간부가 탈북여성을 성폭행한 혐의로 피소됐고, 이달 초에는 마포경찰서 경찰관이 성추행 피소 직후 극단적 선택을 하기도 했다.

김창룡 경찰청장은 "경찰의 성범죄를 근절하기 위해선 어느 한 부서, 개인이 아닌 조직 전체가 합심해 체질을 바꿔야 하며 특히 지휘자이 책임이 무겁다"면서 "이번 종합대책을 기점으로 조직문화·인식을 근본적으로 바꾸고 성범죄는 절대 용인되지 않는 조직 분위기를 만들어 갈 것”이라고 강조했다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr