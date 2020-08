NHN, 서울대와 제약·바이오 AI 스마트팩토리 구축 협업

클라우드 기반 AI·빅데이터 등 IT 기술 지원

[아시아경제 이진규 기자] NHN은 서울대와 함께 제약·바이오 부문의 인공지능(AI) 스마트팩토리 구축·운영을 위한 업무 협약을 체결했다고 25일 밝혔다.

이번 협약은 서울대 시흥캠퍼스의 제약·바이오 전문인력 양성을 위한 공동 발전과 산업단지 활성화를 위한 산학협력을 목표로 마련됐다.

서울대 시흥캠퍼스는 보건복지부와 산업통상자원부가 공동으로 추진하는 '한국형 NIBRT 프로그램 운영-바이오공정 인력양성센터 구축사업' 유치를 추진 중이다. 아일랜드의 국립 바이오공정연구교육센터를 롤모델로 하는 한국형 NIBRT는 글로벌 제약·바이오산업 환경에 대응하고, 바이오 의약품 분야와 시장 확대에 필요한 전문인력을 양성하기 위한 교육기관이다.

NHN은 서울대가 추진하는 바이오 공정센터의 AI 스마트팩토리 구축과 데이터 수집, 바이오 제조 혁신 고도화 전략 수립을 위해 협력한다. NHN의 통합 클라우드 서비스 '토스트(TOAST)'를 기반으로 한 AI, 빅데이터 등 첨단 IT 기술을 지원한다.

NHN과 서울대는 AI 스마트팩토리 구축 등 관련 사업의 효율적 추진을 위해 각 사업별·기관별 정책협의회도 구성해 운영할 계획이다. 김동훈 NHN 클라우드사업그룹 상무는 "제약·바이오 산업 내 필요한 AI 스마트팩토리 구축·운영, 관련 데이터 수집과 최첨단 분석 환경을 제공해 바이오 분야의 제조 혁신을 이끌어 갈 것"이라고 말했다.

이진규 기자 jkme@asiae.co.kr