"극우 손절하라"는 최강욱에…김근식 "할테니 대깨문·조국사수대도"

[아시아경제 이지은 기자] 최강욱 열린민주당 대표가 미래통합당을 향해 "말로만 관계없다 하지 말고 극우세력에 기생하려는 당내의 사람들부터 모두 제명하시길 바란다"고 말한 데 대해 미래통합당 송파병 당협위원장인 김근식 경남대 교수가 "(더불어)민주당도 대깨문(문재인 대통령 극렬 지지자)을 손절하라"고 받아쳤다.

김 교수는 25일 페이스북에서 "저부터 나서서 극단적 태극기 세력과 아름다운 이별을 할 것이고, 당 차원에서도 과거 홍준표·황교안 체제와 달리 탄핵무효 세력과 5.18 폄훼 세력과는 결별할 것"이라며 이같이 말했다.

그는 "최 대표 말 그대로 제가 민주당에 요구한다"며 "민주당이 극단적 대깨문 세력과 맹목적 조빠(조국 지지자) 세력에 휘둘리는 한 대한민국의 미래는 영영 보이지 않는다"며 "최 대표와 열린민주당, 대깨문과 조국사수대 중에서도 극단적이고 맹목적인 비호감 끝판왕들"이라고 지적했다.

김 교수는 "건전한 대한민국과 정상적 민주주의를 위해 민주당은 꼭 이들과 손절하기 바란다"며 "막가파 최 대표와 극단적 태극기 세력, 이란성 쌍생아다"라고 주장했다.

