한전, 디지털변전소 검증기술 캐나다 첫 수출

"향후 북미지역으로 수출 확대"

[아시아경제 문채석 기자] 한국전력 한국전력 015760 | 코스피 증권정보 현재가 19,950 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 20,000 2020.08.25 08:27 장시작전(20분지연) 관련기사 "연료비·환경비 자동반영 전기요금 개편해야"코로나19에 韓 증시 긴장감 최고조…"기존 주도주로 승부"한전, 섬지역 대학생에 장학금 전달 close 은 디지털변전소 성능검증 기술을 캐나다 전력회사에 처음으로 수출했다고 밝혔다. 향후 북미 지역에 기술 수출을 확대할 계획이다.

한전은 디지털변전소 내 각종 설비 및 시스템 간 호환성 문제를 검증하는 기술을 캐나다 전력회사인 하이드로퀘벡에 기술이전했다고 25일 밝혔다.

하이드로퀘벡은 오는 2040년까지 500개의 변전소를 디지털변전소로 전환할 예정이다. 하이드로퀘벡이 성능검증 툴을 확대 도입하면 한전은 약 30억원의 기술이전 이익을 거둘 것으로 기대된다.

디지털 변전기술 시장은 2022년까지 약 501억달러로 성장할 것으로 예상된다.

한전 전력연구원 관계자는 "이번 기술이전을 통해 디지털변전소 검증기술의 성능을 세계에서 인정받았다"며 "앞으로 지능형 디지털변전소 운영기술 등 차세대 전력 핵심기술 개발에도 힘쓰겠다"고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr