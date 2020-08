< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 청호컴넷=청호엔터프라이스 외 4명에서 글로벌파마로 최대주주 변경

◆ 롯데손해보험=8월27일 업종 애널리스트 및 기관투자자 대상 기업설명회(IR) 개최

◆ 유안타증권=국제중재재판소로부터 안방그룹에 동양생명보험 주식매매계약 관련 77억원 규모 배상 판결

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr