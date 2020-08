강북구, 장기요양요원 무료독감 예방접종 지원

만 61세 이하 강북구 내 장기요양기관 직원 대상 4가 백신 실비 지원... 9월1일부터 11월10일 접종분까지 신청 가능…접종 뒤 청구

[아시아경제 박종일 기자] 강북구(구청장 박겸수)가 9월부터 장기요양기관 종사자를 대상으로 무료독감 예방접종을 지원한다.

이 사업은 강북구 장기요양기관 종사자의 건강권을 보장하고 대상자가 건강한 상태에서 어르신 복지를 제공할 수 있도록 함으로써 요양서비스의 질을 높이기 위해 추진된다.

지원 대상은 국가무료접종 대상에 해당되지 않는 만 61세 이하(1959년1월1일 이후 출생자) 강북구 내 장기요양기관에 재직 중인 종사자다.

대상자에게는 4가 백신의 접종 실비가 제공된다.

기한은 9월1일부터 11월10일까지며 희망자는 기한 내 관련 병원에서 주사를 맞은 뒤 소속기관에 서류를 제출하면 된다. 이후 청구비용은 구가 소속기관으로 교부한 후 기관에서 신청자의 계좌에 이체하는 방식으로 지급된다.

소속 기관의 협약병원을 이용하는 방법도 있다. 이 경우 기관부담으로 우선 접종한 뒤 기관에서 구로 비용을 신청하면 된다.

박겸수 강북구청장은 “고령인구가 증가함에 따라 노인요양서비스에 대한 수요가 증가하고 있어 서비스 종사자들의 건강과 안전 확보의 중요성이 더욱 높아지고 있다”며 “이 사업 외에도 요양보호사의 권익을 보호할 수 있는 정책을 다각적으로 모색해 나가겠다”고 말했다.

관련 문의는 강북구청 어르신복지과로 하면 된다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr