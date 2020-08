[아시아경제 배경환 기자] 경찰관의 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 감염 사례가 또 나왔다.

24일 경찰 등에 따르면 전날 서울 방배경찰서 수사과 소속 경찰관 A씨가 코로나19 확진 판정을 받았다. 경찰은 이에 따라 A씨가 근무한 사무실을 비롯한 경찰서 2층을 폐쇄하고 건물 전체를 방역했다.

A씨와 같은 공간에서 근무한 경찰관 35명도 코로나19 검사를 받고 결과가 나올 때까지 자가격리에 들어갔다.

앞서 A씨는 22일부터 이상 증상을 보여 코로나19 검사를 받았으며 평소 다니던 헬스장에서 감염된 것으로 추정되고 있다.

