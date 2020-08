[아시아경제 배경환 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 90,600 전일대비 300 등락률 +0.33% 거래량 1,265,081 전일가 90,300 2020.08.24 15:30 장마감 관련기사 LG전자, 김치냉장고 신제품 40종 출시…최대 836ℓ외국인, 3주 연속 '팔자'…삼성전자 사고 SK하이닉스 팔고삼성 기흥사업장·LG 서초R&D…간판 기업 확진자 속출 '초비상' close 인도네시아 공장에서 현지인 직원 200여명이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)에 집단 감염된 것으로 알려졌다.

24일 외신과 업계 등에 따르면 인도네시아 서부 자바주 찌비뚱 생산법인에 근무하는 현지인 직원 약 200명이 코로나19 양성 판정을 받았다.

LG전자 찌비뚱 공장은 TV 등 디스플레이를 생산하는 곳으로 한국 구미에 있는 TV 생산 라인 일부를 이전하기 위한 작업이 진행 중이다. 지금까지 전체 직원 600명 가운데 3분의 1이 코로나19에 양성 판정을 받았으나, 한국인 직원 중에 감염자는 없는 것으로 알려졌다.

한편 인도네시아는 매일 2000명 안팎의 코로나19 신규 확진자가 발생하고 있다.

