[아시아경제 배경환 기자]아이티엑스엠투엠( ITX엠투엠 ITX엠투엠 099520 | 코스닥 증권정보 현재가 1,705 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 112,617 전일가 1,705 2020.08.24 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-29일[e공시 눈에 띄네] 코스닥-28일1월 16일 코스닥, 7.36p 오른 686.52 마감(1.08%↑) close )은 사업다각화를 목적으로 상호를 '아이티엑스에이아이(ITX에이아이)'로 변경한다고 24일 공시했다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr