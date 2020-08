경북도, '코로나19' 재유행에 생활치료센터 다시 문열어

인문정신연수원, 24일부터 운영…경증환자 63명 수용 가능

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북도는 최근 수도권발 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산에 따라 24일부터 한국국학진흥원 인문정신연수원에 생활치료센터를 다시 열었다. 이곳은 코로나19 경증 환자를 수용할 수 있는 63병상을 갖췄다.

현재는 경북도내 확진자는 포항·김천·안동의료원, 동국대학교경주병원 등으로 이송돼 치료받고 있다. 요즘 추세로 확진자가 지속 발생한다는 시뮬레이션에 따라 경증환자를 전담으로 치료할 생활치료센터를 개소했다는 게 경북도의 설명이다.

도는 생활치료센터 개소를 위해 사전 시설점검과 방역·소독은 물론, 도 공무원, 의료진, 소방, 경찰, 군 병력 등을 연계한 40여명 규모의 운영·지원조직도 구성했다.

센터는 고막체온계, 산소포화도 측정기, 전자혈압계, 청진기, AED(자동제세동기) 등 의료장비와 각종 의약품은 물론 마스크와 손 소독제, 장갑, 방호복 등도 빠짐없이 준비했다. 이동식 X-Ray 장비를 장착한 행복버스를 순환배치하는 한편 상황 악화 시 즉시 병원으로 이송될 수 있도록 환자 이송체계도 구축했다.

이철우 도지사는 "생활치료센터를 전국에서 가장 성공적으로 운영했던 경험을 살려 최상의 치료 환경을 제공해 코로나19 환자들이 조기에 회복되어 가족과 일상의 품으로 돌아갈 수 있도록 모든 노력을 기울이겠다"고 했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr