속보[아시아경제 한승곤 기자] 경기 파주시는 24일 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 집단 감염이 발생한 스타벅스 야당점 관련 확진자 1명이 추가됐다고 밝혔다.

교하동에 거주하는 A(파주 83번)군은 이달 8일 친구(파주 32번·36번)들과 스타벅스 야당점을 찾았다.

14일 1차 검사에서는 음성 판정이 나왔지만, 21일부터 기침과 인후통 증상이 나타나 23일 검사를 받고 이날 양성 판정을 받았다. 파주시보건소는 A군의 가족 4명에 대해 검사를 진행할 예정이다.

