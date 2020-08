부산 기장군, 전 공무원 투입 ‘코로나19 현장 점검단’ 가동

군수를 단장, 전직원을 단원으로 5개 읍·면 4개팀 29개반 운영

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산 기장군은 24일부터 군수를 포함한 전 직원을 코로나19 현장지도 점검단으로 편성해 관내 1252개소의 고·중위험시설과 종교시설에 대한 상시 점검 체계를 24일부터 가동한다.

기장군수를 단장으로 부군수를 부단장, 국장을 팀장, 부서장을 반장으로 해 총 4개의 팀의 점검단을 짰다.

점검단은 2인 1조로 편성돼 매일 5개 읍·면에 대해 지속적으로 행정 점검과 계도를 이어나갈 계획이다.

점검단 중 1팀(행정자치국장팀)은 행정자치국 소속 6개과와 해조류육종융합연구센터, 2030기획단, 농업기술센터, 기장읍 등 총 10개 반으로 구성해 기장읍 지역 519개소를 점검한다.

2팀(교육행복국장팀)은 교육행복국 소속 5개과와 기획청렴실, 정관읍 등 총 7개 반으로 구성해 정관읍 지역 481개소를 전담한다.

3팀(창조경제국장팀)은 창조경제국 소속 6개과로 5개반을 편성해 일광면 지역 118개소를 점검한다.

4팀(안전도시국장팀)은 안전도시국 소속 7개과로 7개반을 구성해 장안읍·철마면 지역 134개소를 점검한다.

직원들은 평일 근무시간 기준으로 학원(300인 미만), 일반음식점(150㎡ 이상), 실내체육시설 등 중위험시설을 대상으로 마스크 착용과 발열 체크, 2m 거리두기 준수, 출입명부 운영 등 방역수칙 준수 여부에 대해 현장 지도에 나선다.

부서장급 이상은 평일 야간과 주말·공휴일에 PC방, 노래연습장, 유흥주점, 교회 등 고위험시설과 종교시설을 중점적으로 부산시의 집합금지·제한 행정명령 준수 실태를 집중 점검한다.

부산시의 행정명령 의무화 대상에서 제외됐지만 다중이용시설로 위험도가 높은 휴게음식점(대형 카페 등)과 대형 식육 판매점 등에 대해서도 출입자 수기명부 작성, 마스크 착용 의무화, 손소독제 사용 생활화 등 행정지도할 방침이다.

점검단이 중위험시설과 휴게음식점(대형 카페 등), 대형 식육 판매점 등 현장 방문 시 손소독제 1병과 기장군에서 만든 수기 출입자명부 서식을 지원하고 있다.

앞서 지난 주말 22일과 23일에도 기장군수를 비롯한 국장, 부서장 등은 관내 PC방, 노래연습장, 유흥주점, 종교시설 등을 대상으로 부산시의 행정명령 준수 여부에 대해 집중적으로 현장 점검을 했다.

오규석 기장군수는 “코로나19와의 전쟁이다. 백신이 없는 현재로서는 유일한 무기가 마스크와 손소독제, 그리고 철저한 방역소독 뿐이다. 우리 공직자부터 위기의식과 경각심을 가져야 17만 군민들의 안전을 도모하고 생명을 보호할 수 있다. 긴장의 끈을 더욱 바짝 조이자”고 주문했다.

앞서 기장군은 ‘외출 시 마스크를 반드시 착용합시다’라는 현수막을 사거리, 육교, 공원, 해안가 카페촌, 기장·일광역, 복합쇼핑몰 등 다중이용시설과 인구밀집지역에 총 722개를 설치 완료했다.

손소독제는 마을, 공원, 하천변 등 157개소 실외체육시설의 야외 운동기구와 놀이시설, 336개소 버스정류소 승강장마다 총 1000여개를 비치했다.

